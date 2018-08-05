В Сирии образован комитет, который поможет беженцам вернуться на родину
Сирийское правительство согласовало создание нового органа, который будет помогать беженцам вернуться на родину. Главой комитета станет министр местного самоуправления Хусейн Махлюф.
Будет организовано тесное сотрудничество с дружественными странами, граждане получат льготы и всестороннюю помощь.
Кабинет министров Сирии отмечает, что страна, которая победила терроризм, ответственна за возвращение в родные места всех перемещенных лиц и обеспечение их дальнейшей безопасности.
Ранее президент Асад встретился с представителем Путина по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым. Разговор шел о сотрудничестве между странами. Помощь россиян сирийским беженцам с возвращением в родные дома получила высокую оценку.