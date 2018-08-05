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В Сирии образован комитет, который поможет беженцам вернуться на родину

В Сирии образован комитет, который поможет беженцам вернуться на родину
Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Краснодарском крае

Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Краснодарском крае

 Под Петербургом нашли рукописи, которые могут принадлежать перу Жан-Жака Руссо

Под Петербургом нашли рукописи, которые могут принадлежать перу Жан-Жака Руссо
ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

 Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО

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Враждующие стороны в Южном Судане заключили мирный договор

Враждующие стороны в Южном Судане заключили мирный договор

В Сирии образован комитет, который поможет беженцам вернуться на родину

В Сирии образован комитет, который поможет беженцам вернуться на родину
21:19   5 Августа 2018
Весь мир

В Сирии образован комитет, который поможет беженцам вернуться на родину

В Сирии образован комитет, который поможет беженцам вернуться на родину

Сирийское правительство согласовало создание нового органа, который будет помогать беженцам вернуться на родину. Главой комитета станет министр местного самоуправления Хусейн Махлюф.

Будет организовано тесное сотрудничество с дружественными странами, граждане получат льготы и всестороннюю помощь.

Кабинет министров Сирии отмечает, что страна, которая победила терроризм, ответственна за возвращение в родные места всех перемещенных лиц и обеспечение их дальнейшей безопасности.

Ранее президент Асад встретился с представителем Путина по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым. Разговор шел о сотрудничестве между странами. Помощь россиян сирийским беженцам с возвращением в родные дома получила высокую оценку.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #асад #беженцы
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