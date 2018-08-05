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Под Петербургом нашли рукописи, которые могут принадлежать перу Жан-Жака Руссо
ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

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21:05   5 Августа 2018
Весь мир

Жертвами землетрясения на индонезийском острове Ломбок стали 19 человек

Жертвами землетрясения на индонезийском острове Ломбок стали 19 человек

В результате разрушительного землетрясения на острове Ломбок в Индонезии погибли не менее 19 человек, в том числе один ребенок.

Об этом в воскресенье сообщает агентство France Presse, ссылаясь на данные местных властей. Подробностей об ущербе, которое землетрясение силой 7 баплов нанесло острову Ламбок а также о количестве пострадавших информации к настоящему моменту не поступало.

Напомним: ранее в воскресенье ИА «Политика Сегодня» сообщало о землетрясениях магнитудой от 6, до 7, которые произошли в индонезийских регионах Сумбава и Джакарт, причем отмечалось, что в Джакарте погибли 14 человек и более сотни местных жителей пострадали. Также сообщалось, что в Индонезии после серии подземных толчков объявлена угроза цунами.

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Автор: Александр Люблинский
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