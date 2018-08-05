Правительство Греции сменило руководителей спасательной службы и полиции после пожаров

Сообщение об отставке предыдущего руководство и новых кандидатах на пост сообщает пресс-службы главы правительства Греции Алексиса Ципраса.

Масштабные пожары в Греции стали причиной массовой гибели людей. За один день огонь унес жизни 90 человек.

Греческое правительство после трагедии на внеочередном совете по обороне и внешней политике, который прошел в воскресенье, 5 августа, приняло решение о смене руководства пожарной службы, а также полиции. На пост главы спасательных служб назначен замглавы ведомства, генерал-лейтенант Василиос Матеопулос. Место руководителя полиции перешло к замначальнику ведомства, генерал-лейтенанту Аристидису Андрикопулосу, передает РИА Новости.

Предыдущие руководители сложили полномочия в пятницу, 3 августа.

С критикой в адрес действующего правительства выступила оппозиция, представители которой потребовали отставки всех виновных в гибели людей.

Рейтинг местных властей упал на фоне трагедии.