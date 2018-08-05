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20:42   5 Августа 2018
Весь мир

Реалистичное игрушечное оружие хотят запретить в Швеции

Реалистичное игрушечное оружие хотят запретить в Швеции

С такой инициативой выступает ассоциация продавцов детских игрушек и поставщиков игрушек Lek & Baby.

Призыв отказаться от производства игрушечного оружия, которое похоже на настоящее, был озвучен после трагических событий с гибелью молодого человека в центре Стокгольма. Полицейские расстреляли 20-летнего юношу из-за пистолета в руках. Правоохранители сочли ситуацию угрожающей и открыли огонь по Эрику, в руках которого впоследствии оказался игрушечный пистолет. Он погиб из-за пулевого ранения в живот.

В ассоциации призвали всех производителей игрушек отказаться от продажи схожего с реальным оружия.

Мать погибшего объяснила, что он страдал синдромом дауна и аутизмом. Эрик покинул дом без ведома родителей, прихватив с собой любимую игрушку он сбежал ночью с четверга на пятницу.

Полиция выразила соболезнования семье и близким молодого человека, назвав инцидент глубоко трагическим. Прокуратура Швеции уже начала расследование, передает местный телеканал SVT.

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Автор: Екатерина Розина
#политика #чп #швеция #пистолет #весь мир
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