Реалистичное игрушечное оружие хотят запретить в Швеции

С такой инициативой выступает ассоциация продавцов детских игрушек и поставщиков игрушек Lek & Baby.

Призыв отказаться от производства игрушечного оружия, которое похоже на настоящее, был озвучен после трагических событий с гибелью молодого человека в центре Стокгольма. Полицейские расстреляли 20-летнего юношу из-за пистолета в руках. Правоохранители сочли ситуацию угрожающей и открыли огонь по Эрику, в руках которого впоследствии оказался игрушечный пистолет. Он погиб из-за пулевого ранения в живот.

В ассоциации призвали всех производителей игрушек отказаться от продажи схожего с реальным оружия.

Мать погибшего объяснила, что он страдал синдромом дауна и аутизмом. Эрик покинул дом без ведома родителей, прихватив с собой любимую игрушку он сбежал ночью с четверга на пятницу.

Полиция выразила соболезнования семье и близким молодого человека, назвав инцидент глубоко трагическим. Прокуратура Швеции уже начала расследование, передает местный телеканал SVT.