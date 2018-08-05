Шевченко призвал Следственный комитет допросить Ходорковского по делу об убийстве журналистов

По делу об убийстве в Центральноафриканской республике трех российских журналистов необходимо допросить всех свидетелей, в том числе организатора поездки журналистов в Африку для съемок фильма – Михаила Ходорковского.

Такое мнение в воскресенье высказал российский журналист Максим Шевченко, который выразил готовность самому дать показания по этому делу. Слова Шевченко в воскресенье приводит РИА Новости.

Напомним: российские журналисты Орхан Джамаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты в конце июля в Центральноафриканской республике, когда снимали там документальное кино.

По словам Шевченко, есть свидетели того, как организовывалась эта поездка в Африку российских журналистов которая закончилась их жестоким убийством. В частности, он указал на необходимость допросить по этому делу Михаила Ходорковского, для «Центра управления расследованиями» которого погибшие журналисты снимали в ЦАР документальный фильм. Помимо Ходорковского, по мнению Шевченко, есть еще ряд людей, имеющих отношение к этой командировке.

Также журналист рассказал, что общался с Орханом Джамалем перед его отъездом и пытался отговорить его от поездки, но неудачно. Орхан, по словам Шевченко, признался, что нуждается в деньгах и поэтому вынужден ехать.

Шевченко указывает на то, как странно была организована эта поездка «Центром управления расследованиями» Ходорковского – российские журналисты отправились в Африку, как туристы, а организатор поездки не известил об этом ни МИД РФ, ни российское посольство в ЦАР. После того, как убитые журналисты были обнаружены, при них нашли простроченные документы разных СМИ, однако организаторы никак не обеспечили съемочной группе безопасность во время работы в заведомо нестабильном регионе.

Предложение Максима Шевченко допросить по делу об убийстве журналистов владельца «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского прокомментировал эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

В частности, он заявил, что расследование этого дела будет проводиться совместно и конечно есть возможность допросить всех, кто имеет к нему отношение.

«Если будет необходимость, а я так думаю, в этом необходимость возникнет, будут опрошены все, кто причастны к данной командировке, для того, чтобы выяснить и маршрут, и мотивы, связанные с тем, как журналисты оказались на месте подставного КПП», - заявил эксперт.

Его слова в воскресенье вечером приводи Информационное агентство «Политэксперт».