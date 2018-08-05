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20:51   5 Августа 2018
Весь мир

Шевченко призвал Следственный комитет допросить Ходорковского по делу об убийстве журналистов

Шевченко призвал Следственный комитет допросить Ходорковского по делу об убийстве журналистов

По делу об убийстве в Центральноафриканской республике трех российских журналистов необходимо допросить всех свидетелей, в том числе организатора поездки журналистов в Африку для съемок фильма – Михаила Ходорковского.

Такое мнение в воскресенье высказал российский журналист Максим Шевченко, который выразил готовность самому дать показания по этому делу. Слова Шевченко в воскресенье приводит РИА Новости.

Напомним: российские журналисты Орхан Джамаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты в конце июля в Центральноафриканской республике, когда снимали там документальное кино.

По словам Шевченко, есть свидетели того, как организовывалась эта поездка в Африку российских журналистов которая закончилась их жестоким убийством. В частности, он указал на необходимость допросить по этому делу Михаила Ходорковского, для «Центра управления расследованиями» которого погибшие журналисты снимали в ЦАР документальный фильм. Помимо Ходорковского, по мнению Шевченко, есть еще ряд людей, имеющих отношение к этой командировке.

Также журналист рассказал, что общался с Орханом Джамалем перед его отъездом и пытался отговорить его от поездки, но неудачно. Орхан, по словам Шевченко, признался, что нуждается в деньгах и поэтому вынужден ехать.

Шевченко призвал Следственный комитет допросить Ходорковского по делу об убийстве журналистов

Шевченко указывает на то, как странно была организована эта поездка «Центром управления расследованиями» Ходорковского – российские журналисты отправились в Африку, как туристы, а организатор поездки не известил об этом ни МИД РФ, ни российское посольство в ЦАР. После того, как убитые журналисты были обнаружены, при них нашли простроченные документы разных СМИ, однако организаторы никак не обеспечили съемочной группе безопасность во время работы в заведомо нестабильном регионе.

Шевченко призвал Следственный комитет допросить Ходорковского по делу об убийстве журналистов

Предложение Максима Шевченко допросить по делу об убийстве журналистов владельца «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского прокомментировал эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

В частности, он заявил, что расследование этого дела будет проводиться совместно и конечно есть возможность допросить всех, кто имеет к нему отношение.

«Если будет необходимость, а я так думаю, в этом необходимость возникнет, будут опрошены все, кто причастны к данной командировке, для того, чтобы выяснить и маршрут, и мотивы, связанные с тем, как журналисты оказались на месте подставного КПП», - заявил эксперт.

Его слова в воскресенье вечером приводи Информационное агентство «Политэксперт».

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Автор: Александр Люблинский
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