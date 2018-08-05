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 Под Петербургом нашли рукописи, которые могут принадлежать перу Жан-Жака Руссо

Под Петербургом нашли рукописи, которые могут принадлежать перу Жан-Жака Руссо
ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

 Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО

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20:11   5 Августа 2018
Весь мир

Эквадор осуждает покушение на президента Венесуэлы

Эквадор осуждает покушение на президента Венесуэлы

МИД Республики Эквадор осудил жестокое нападение на главу Венесуэлы Николаса Мадуро.

Глава Минсвязи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о неудавшемся покушении на президента, которое произошло в субботу, 4 августа. Неизвестные направили к трибуне, за которой выступал лидер несколько воздушных аппаратов со взрывчаткой. Инцидент произошел во время парада на проспекте Боливара. Мадуро не пострадал, его закрыли телохранители и гвардейцы, семь из них получили ранения.

В связи с этим происшествием Эквадор раскритиковал жестокие действия преступников, из-за которых пострадали служащие, а также угрозе подверглась жизнь главы страны.

После покушения лидер обвинил в произошедшем правительство Колумбии, однако Богота отвергла данное заявление.

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Автор: Екатерина Розина
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