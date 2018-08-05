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20:06   5 Августа 2018
Весь мир

Венесуэльский журналист: Шесть человек задержаны по подозрению в покушении на Мадуро

Венесуэльский журналист: Шесть человек задержаны по подозрению в покушении на Мадуро

В Венесуэле, после совершения неудачного покушения на главу государства Николаса Мадуро, по подозрению в организации покушения задержаны шесть человек.

Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил журналист из Венесуэлы Роман Камачо, ссылаясь при этом на собственные источники. По его словам, молодого человека и девушку полиция арестовала в штате Баринас по подозрению в связях с имевшей место атакой на главу государства.

«Брайан Хесус Оропеса Руис по кличке «Поэт» и Янни Фабиана Перния Коронель, известная как «Мария», были задержаны сегодня на шоссе на пути в штат Тачира», - написал Камачо, отметив, что их доставили в Боливарианскую службу нацразведки СЕБИН.

Кроме того, по данным журналиста, в районе проспекта Боливар еще вчера были арестованы четверо молодых людей

Венесуэльский журналист: Шесть человек задержаны по подозрению в покушении на Мадуро

Напомним: ранее о покушении на президента Венесуэлы Николаса покушение при помощи начиненных взрывчаткой беспилотников было совершено в тот момент, когда Мадуро в Каракасе выступал с речью по поводу 81-й годовщины боливирианской Нацгвардии. Все беспилотники были обезврежены, Мадуро не пострадал, ранения получили семеро силовиков.

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Автор: Александр Люблинский
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