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19:46   5 Августа 2018
Россия

Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Краснодарском крае

Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Краснодарском крае

В Туапсинском районе Краснодарского края в воскресенье произошло столкновение легкового автомобиля с фурой, в результате чего три человека погибли и двое пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД РФ отмечая, что в районе 16.25 у поселка Дефановка автомобиль марки Toyota Camry врезался в большегруз, припаркованный у обочины дороги, в результате чего три человека погибли на месте происшествия, а еще двое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«По предварительным данным, фура не нарушила правил дорожного движения, а водитель Toyota Camry превысил допустимую», - говорится в сообщении.

По факту смертельного ДТП на месте происшествия аварии проводится проверка.

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Автор: Александр Люблинский
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