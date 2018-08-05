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19:38   5 Августа 2018
Весь мир

Российский капитан сознался — пил на корабле в Швеции

Российский капитан сознался — пил на корабле в Швеции

Подозреваемый в нетрезвом управлении судном, которое село у берегов Швеции на мель, капитан признался, что встал за штурвал пьяным.

Об этом сообщил адвокат моряка Роланд Тиден в эфире местного телеканала SVT. Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 августа, в районе 23.00. Корабль, возглавляемый 53-летним гражданином РФ зашел на мель около южной шведской границы в проливе Эресунн, неподалеку от порта Хельсинборга По словам юриста, капитан признал вину и подтвердил, что кораблем управлял под воздействием алкоголя. Однако отбывать арест в Швеции он отказался, поскольку хочет на родину, где находится его семья. К заключению под стражу моряк готов, подчеркнул он. В крови россиянина обнаружено 2,5 промилле алкоголя. Суд Швеции арестовал нарушителя, опасаясь, что он покинет территорию страны. Прокурор Фредрик Йёнссон допускает, что капитана заключат под стражу за совершенное им преступление.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #корабль #чп #швеция #весь мир #капитан
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