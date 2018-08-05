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 Чавушоглу обвинил США в том, что они вооружают террористов в Сирии

Чавушоглу обвинил США в том, что они вооружают террористов в Сирии
19:34   5 Августа 2018
Весь мир

Чавушоглу обвинил США в том, что они вооружают террористов в Сирии

Чавушоглу обвинил США в том, что они вооружают террористов в Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что американским властям не следует давить на Анкару, так как подобная политика обречена на провал.

Заявление министра в воскресенье приводит агентство «Анадолу». Отмечается, что таким образом Чавушоглу прокомментировал решение Министерства финансов США ввести санкции в против двух министров из Турции

Чавушоглу подчеркнул, что внешнеполитические ведомства Анкары и Вашингтона общаются между собой не только по делу пастора, арестованного по обвинению в шпионаже. Он напомнил о том, что в США продолжает укрываться от турецкого правосудия лидер террористической организации «Параллельное государство» проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиненный в подготовке попытки госпереворота в июле 2016 года.

«Кроме того, США вооружают террористов в Сирии. Вашингтон поставляет оружие врагам Турции», - добавил министр.

Напомним: в Турции террористической организацией признана Рабочая партия Курдистана, союзниками которой являются курды из SDF, воюющие в Сирии на стороне проамериканских сил.

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Автор: Александр Люблинский
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