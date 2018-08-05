Под Петербургом нашли рукописи, которые могут принадлежать перу Жан-Жака Руссо

В городе Гатчина Ленинградской области обнаружены раритетные рукописи, возможно принадлежащие французскому мыслителю и философу-гуманисту XVIII века Жан-Жаку Руссо.

Если подлинность найденных рукописей подтвердится, это изменит ряд исторических фактов, в частности, тот, что Руссо якобы никогда не посещал Россию. Возможно философ бывал и в России, и в Гатчине.

Об этом журналистам рассказал житель Гатчины Алексей Беляев, которому знакомый в июле текущего года предложил купить старинную рукопись на французском языке, на первой странице которой упоминалась фамилия Орлов, а также имелись слова Гатчина и Эрмитаж. По словам Беляева, рукопись досталась его знакомому от дедушки, который проживал в старом районе Гатчины - Егерской слободе, вместе с другим антиквариатом.

«Мы решили, что француз, скорее всего, архитектор, так как в рассказе он общался с Ринальди. Также в тексте упоминалась Екатерина II», - рассказал Беляев.

При этом он отметил, что текст рукописи написан от первого лица, а значит дата его написания – это конец XVIII века, что является достаточно фантастичным.

Также Беляев рассказал, что он так и не стал обладателем загадочной раритетной рукописи, так как пока он по фотографиям пытался ее перевести и разобраться, о чем там идет речь, оригинал рукописи купил более решительный антиквар из Санкт-Петербурга.