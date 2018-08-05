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18:35   5 Августа 2018
Весь мир

Автомобиль американского посла в Бангладеш подвергся нападению в Дакке

Автомобиль американского посла в Бангладеш подвергся нападению в Дакке

Вооруженные люди напали на автомобиль, в котором ехала посол США в Бангладеш Марша Берникэт.

Нападение было совершено накануне 4 августа в городе Дакка. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба посольства США в Бангладеш, уточняя, что часть людей, напавших на посольский автомобиль, была на мотоциклах.

«Посол, её водители и сотрудники службы охраны не пострадали, однако два автомобиля охраны были повреждены», - отметили в дипведомстве.

Напомним: ранее СМИ сообщали, что в южнокорейской столице Сеуле полиция арестовала 48-летнего нарушителя, попытавшегося на автомобиле протаранить ворота американского посольства.

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Автор: Александр Люблинский
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