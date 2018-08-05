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18:25   5 Августа 2018
Весь мир

Президент Молдавии предложил России подумать над отменой ряда ввозных пошлин

Президент Молдавии предложил России подумать над отменой ряда ввозных пошлин

Молдавский президент Игорь Додон заявил, что, если Россия хотя бы временно отменит ввозные пошлины на 5-6 наименований товаров из Молдавии, объем экспорта сразу возрастет в несколько раз.

Слова Додона в воскресенье приводит агентство ТАСС.

«Если мы добьемся снятия таможенных пошлин на 5-6 групп, к которым у нас наибольший интерес — это овощи, фрукты, консервы, винодельческая продукция, хотя бы на какой-то период, — объем экспорта вырастет в несколько раз», - заявил он, отметив, что ранее уже обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним: ранее Игорь Додон в ходе двусторонних переговоров заверил российского лидера Владимира Путина в том, что Молдавия не планирует «дружить с Западом» против Москвы.

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Автор: Александр Люблинский
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