Президент Молдавии предложил России подумать над отменой ряда ввозных пошлин

Молдавский президент Игорь Додон заявил, что, если Россия хотя бы временно отменит ввозные пошлины на 5-6 наименований товаров из Молдавии, объем экспорта сразу возрастет в несколько раз.

Слова Додона в воскресенье приводит агентство ТАСС.

«Если мы добьемся снятия таможенных пошлин на 5-6 групп, к которым у нас наибольший интерес — это овощи, фрукты, консервы, винодельческая продукция, хотя бы на какой-то период, — объем экспорта вырастет в несколько раз», - заявил он, отметив, что ранее уже обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним: ранее Игорь Додон в ходе двусторонних переговоров заверил российского лидера Владимира Путина в том, что Молдавия не планирует «дружить с Западом» против Москвы.