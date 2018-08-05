В Иванове направленным взрывом снесли Мукомольный комбинат

В городе Иваново в воскресенье при помощи направленного взрыва снесли производственные здания бывшего мукомольного комбината, на месте которых планируется построить жилой комплекс.

Об этом сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Все прошло в штатном режиме, по данным подрядчиков, никто не пострадал», - говорится в сообщении.

При этом в городской администрации уточнили, что в ходе работ по сносу комбината были по очереди снесены сначала элеватор с силосными башнями цилиндрической формы, потом – рабочая башня, и наконец – склад. На их месте планируется возвести новый жилой комплекс и современную инфраструктуру – добавили в администрации.