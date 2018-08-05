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18:00   5 Августа 2018
Весь мир

Абсолютный вымысел: Трампа не беспокоит встреча сына с Весельницкой

Абсолютный вымысел: Трампа не беспокоит встреча сына с Весельницкой

Глава США Дональд Трамп заявил, что публикации о его мнимом волнении из-за состоявшейся несколько лет назад встречи сына Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой очередная ложь журналистов.

Ряд американских изданий опубликовал данные со ссылкой на источник из Белого дома о том, что американский лидер якобы опасается упоминания имени сына в расследовании спецпрокурора Мюллера о «российском вмешательстве».

Президент прокомментировал статьи в Twitter.

Он заявил, что встречи младшего Трампа с Весельницкой и другими гражданами России не беспокоят его.

«Это лживые новости, абсолютный вымысел. Я совершенно не обеспокоен встречей, которую мой замечательный сын Дональд провел в Trump Tower. Минувшие два года назад переговоры были устроены с целью сбора данных об оппоненте, что является нормой в политических кругах и не нарушает закона. Ни к чему это привело, к тому же я не знал о встрече!», — объяснил лидер США.

Трамп и ранее подчеркивал, что о планах сына не знал.

Дональд-младший общался с Весельницкой в середине июня 2016 года, в обсуждении также принимали участие глава предвыборного штаба американского президента Пол Манафорт, муж дочери Трампа Джаред Кушнер, лоббист Ринат Ахметшин, переводчик Анатолий Самохорнов и бизнесмен Ике Кавеладзе.

Дело о «российском вмешательстве», которое Трамп предпочитает называть охотой на ведьм идет уже больше года, однако результатов никаких не дало. Расследование возглавляет спецпрокурор Мюллер, который представляет интересы Демпартии США. Он так и не представил ни единого доказательства о якобы влиянии России на выборы американского президента, которые состоялись два года назад.

Что касается позиции России, то вменяемое ей обвинение неоднократно было отвергнуто. Президент РФ Владимир Путин считает, что дело появилось и до сих пор открыто из-за внутриполитических разборок в правительстве США.

 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #политика #трамп #общество #мюллер
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