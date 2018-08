Абсолютный вымысел: Трампа не беспокоит встреча сына с Весельницкой

Глава США Дональд Трамп заявил, что публикации о его мнимом волнении из-за состоявшейся несколько лет назад встречи сына Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой очередная ложь журналистов.

Ряд американских изданий опубликовал данные со ссылкой на источник из Белого дома о том, что американский лидер якобы опасается упоминания имени сына в расследовании спецпрокурора Мюллера о «российском вмешательстве».

Президент прокомментировал статьи в Twitter.

Он заявил, что встречи младшего Трампа с Весельницкой и другими гражданами России не беспокоят его.

Трамп и ранее подчеркивал, что о планах сына не знал.

Дональд-младший общался с Весельницкой в середине июня 2016 года, в обсуждении также принимали участие глава предвыборного штаба американского президента Пол Манафорт, муж дочери Трампа Джаред Кушнер, лоббист Ринат Ахметшин, переводчик Анатолий Самохорнов и бизнесмен Ике Кавеладзе.

Дело о «российском вмешательстве», которое Трамп предпочитает называть охотой на ведьм идет уже больше года, однако результатов никаких не дало. Расследование возглавляет спецпрокурор Мюллер, который представляет интересы Демпартии США. Он так и не представил ни единого доказательства о якобы влиянии России на выборы американского президента, которые состоялись два года назад.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!