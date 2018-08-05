Помпео: Трамп готов к переговорам с президентом Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп готов провести переговоры с иранским лидером Хасаном Роухани, но лишь при условии, что Тегеран продемонстрирует свою приверженность к изменению прежней деятельности.

Об этом Помпео заявил в интервью индонезийскому телеканалу Metro TV. Стенограмму интервью в воскресенье распространила пресс-служба Госдепартамента.

По словам госсекретаря, Дональд Трамп всегда заявляет о своей готовности к любым переговорам, вне зависимости от того являются ли эти переговоры уместными и созданы ли для них условия, например, в виде заключения ядерной сделки.

«Но важна приверженность Ирана изменению своего пути, чтобы эти обсуждения могли оказаться полезными», - подчеркнул Помпео.

Напомним: накануне президент США Дональд Трамп заявил, что проведение переговоров между Вашингтоном и Тегераном зависит лишь от иранской стороны. Ранее в понедельник Трамп также выражал готовность провести переговоры с Роухани без оглашения каких-либо предварительных условий.