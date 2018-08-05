Склад оружия террористов ЭТА обнаружили во Франции

О складе с боеприпасами и взрывчаткой, принадлежащей террористической группировки ЭТА, сообщает МВД Испании.

Оружие боевиков было обнаружено на территории Франции, спецоперация по выявлению нахождения склада была развернута совместными силами Гражданской гвардии Ипании и гендирекцией внутренней безопасности Франции.

В ходе работы правоохранителям удалось задержать трех человек и изъять оружие и взрывчатые вещества.

По данным испанского министрества, возможно обнаружение новых точек склада, а также проведение сериии арестов.

ЭТА («Страна басков и свобода») — радикальная нацгруппировка появилась в 1959 году, требует независимости для Басконии, этот регион находится на севере Испании и юго-западе Франции.