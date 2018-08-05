Мы в соц.сетях:
В Иванове направленным взрывом снесли Мукомольный комбинат

В Иванове направленным взрывом снесли Мукомольный комбинат

 Охват терапии ВИЧ-инфицированных увеличился — Минздрав РФ

Охват терапии ВИЧ-инфицированных увеличился — Минздрав РФ
ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

 Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО

Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО
Абсолютный вымысел: Трампа не беспокоит встреча сына с Весельницкой

Абсолютный вымысел: Трампа не беспокоит встреча сына с Весельницкой

 Помпео: Трамп готов к переговорам с президентом Ирана

Помпео: Трамп готов к переговорам с президентом Ирана
В Иванове направленным взрывом снесли Мукомольный комбинат

В Иванове направленным взрывом снесли Мукомольный комбинат

 Охват терапии ВИЧ-инфицированных увеличился — Минздрав РФ

Охват терапии ВИЧ-инфицированных увеличился — Минздрав РФ
ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

 Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО

Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО
Абсолютный вымысел: Трампа не беспокоит встреча сына с Весельницкой

Абсолютный вымысел: Трампа не беспокоит встреча сына с Весельницкой

 Помпео: Трамп готов к переговорам с президентом Ирана

Помпео: Трамп готов к переговорам с президентом Ирана
17:11   5 Августа 2018
Весь мир

Склад оружия террористов ЭТА обнаружили во Франции

Склад оружия террористов ЭТА обнаружили во Франции

О складе с боеприпасами и взрывчаткой, принадлежащей террористической группировки ЭТА, сообщает МВД Испании.

Оружие боевиков было обнаружено на территории Франции, спецоперация по выявлению нахождения склада была развернута совместными силами Гражданской гвардии Ипании и гендирекцией внутренней безопасности Франции.

В ходе работы правоохранителям удалось задержать трех человек и изъять оружие и взрывчатые вещества.

По данным испанского министрества, возможно обнаружение новых точек склада, а также проведение сериии арестов.

ЭТА («Страна басков и свобода») — радикальная нацгруппировка появилась в 1959 году, требует независимости для Басконии, этот регион находится на севере Испании и юго-западе Франции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#франция #политика #испания #террористы #весь мир #эта #баскония #склад оружия
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...