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ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

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17:31   5 Августа 2018
Весь мир

Болтон: Власти США непричастны к покушению на Мадуро

Болтон: Власти США непричастны к покушению на Мадуро

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил в воскресенье, что правительство США не имеет отношения к произошедшему ранее в воскресенье покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом Болтон заявил в интервью телеканалу Fox News. Фрагмент этого интервью размещен странице телеканала в сети микроблогов Twitter. Там же он рассказал, что американские дипломаты в Венесуэле сейчас занимаются обеспечением безопасности находящихся там же граждан США.

«В настоящий момент мы уверены, что американцы, о которых известно нашим дипломатам, находятся в безопасности в Венесуэле», - отметил Болтон.

При этом помощник президента подчеркнул, что американское правительство «однозначно» никак не причастно к произошедшему покушению на Николаса Мадуро.

Болтон: Власти США непричастны к покушению на Мадуро

Напомним: ранее глава Министерства связи Венесуэлы Хорхе Родригес рассказал о покушении на главу государства при помощи начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. Покушение было совершено в тот момент, когда Мадуро выступал в Каракасе на торжественной церемонии по случаю 81-й годовщины создания Нацгвардии. Все беспилотники со взрывчаткой были обезврежены.

 

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Автор: Александр Люблинский
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