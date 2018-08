Госдеп: Временный поверенный в делах России в США вызван для беседы

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчел вызвал на беседу временного поверенного в делах России в Соединенных Штатах Америки Дмитрия Жирнова.

Об этом в воскресенье сообщает глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, пояснив, что темой беседы станет якобы агрессивная пропаганда раскола и насилия, которую в социальных сетях ведет Москва.

При этом она подчеркнула, что Вашингтон не намерен терпеть подобное «агрессивное вмешательство».

К своему сообщению на эту тему в сети микроблогов Twitter Хезер Науэрт прикрепила стенограмму брифинга, который прошел накануне в Белом доме.

Assistant Secretary Mitchell convoked #Russia Chargé Zhirnov to answer for the Kremlin’s attempts to use social media accounts to promote violent and divisive causes in the U.S. – we will not tolerate this aggressive interference. https://t.co/dnIHR0GIOt