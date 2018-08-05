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17:03   5 Августа 2018
Весь мир

Госдеп: Временный поверенный в делах России в США вызван для беседы

Госдеп: Временный поверенный в делах России в США вызван для беседы

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчел вызвал на беседу временного поверенного в делах России в Соединенных Штатах Америки Дмитрия Жирнова.

Об этом в воскресенье сообщает глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, пояснив, что темой беседы станет якобы агрессивная пропаганда раскола и насилия, которую в социальных сетях ведет Москва.

«Помощник госсекретаря Митчелл вызвал временного поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в США», - заявила Науэрт, в частности.

При этом она подчеркнула, что Вашингтон не намерен терпеть подобное «агрессивное вмешательство».

К своему сообщению на эту тему в сети микроблогов Twitter Хезер Науэрт прикрепила стенограмму брифинга, который прошел накануне в Белом доме.

 

В ходе брифинга глава Национальной разведки США Дэниел Коут в очередной раз выступил с обвинениями в адрес России, заявили, что Кремль использует различные способы влияния на американцев, в том числе и агрессивный контент в социальных сетях. Также на брифинге присутствовали помощник американского президента по нацбезопасности, Джон Болтон, Глава ФБР Кристофер Рей, глава МВБ Кристьен Нильсен, руководитель АНБ Пол Накасоне – которые в свою очередь также упрекали Россию в попытках вмешиваться во внутренние американские дела.

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Автор: Александр Люблинский
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