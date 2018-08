Восемь школьников погибли в Кении

Ученики начальной школы города Мвинги возвращались с экскурсии в Момбасу в ночь с субботы на воскресенье.

Школьный автобус столкнулся с грузовиком и упал в реку. Восемь школьников погибли на месте случившегося. Медики госпитализировали 32 человека. Врачи оценили состояние шестерых пострадавших как критическое, остальных — стабильное.

An accident involving a school bus(St.Gabriel Mwingi) and a lorry has happened along mwingi-Garissa road,8 pupils have been confirmed dead,32 pupils injured.Pray for the affected families. pic.twitter.com/Ae6LrsyLVW

Кенийский лидер Ухуру Кениата соболезнует семьям учеников начальной школы святого Габриеля в Мвинги. По его словам, печально, что погибли те, кого страна старается защитить, будущее нации. Президент Кении пожелал пострадавшим в аварии скорейшего выздоровления.

My heartfelt condolence to the families of the eight students from St Gabriel Primary School in Mwingi who died in a road accident last night. It is indeed sad and unfortunate that we lost those we look forward to secure the future of our great nation https://t.co/gGbRYKauZi