Трамп: «Фейковые» СМИ могут спровоцировать войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что средства массовой информации, распространяющие недостоверные сведения, намеренно вызывают недоверие и разногласия и могут спровоцировать войну.

Об этом американский лидер по своему обыкновению написал в сети микроблогов Twitter, добавив там же, что такие СМИ ненавидят его за то, что он считает их «врагами народа» и прямо говорит об этом.

The Fake News hates me saying that they are the Enemy of the People only because they know it’s TRUE. I am providing a great service by explaining this to the American People. They purposely cause great division & distrust. They can also cause War! They are very dangerous & sick!