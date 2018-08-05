ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев
Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ снял вооружение и и экипировку ополченцев во время строевого смотра Народной милиции ЛНР, сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.
По его словам, ЛНР обеспокоил порядок работы СММ ОБСЕ в республике. Представители миссии снимали полигон Народной милиции с БПЛА на сверхмалых высотах от пяти до десяти метров. Марочко объяснил, что миссия ОБСЕ может опубликовать полученные видео, тогда экипировку и вооружение увидит не только общественность, но и украинские силовики.
«Такие случаи уже были», — сказал представитель Народной милиции ЛНР.
Марочко добавил, что многие солдаты республики опасаются за жизнь и здоровье родственников, которые остались на подконтрольных Киеву территориях. В ЛНР призвали представителей миссии ОБСЕ соблюдать права человека и действовать согласно принципам беспристрастности.
Народная милиция опасается, что Киев использует данные, полученные с беспилотников ОБСЕ / / Народная милиция ЛНР опасается, что информация, полученная Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), мо.. https://t.co/s3fhpP2ssI— Новости ЛНР (@luganskallnews) 5 августа 2018 г.