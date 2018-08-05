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ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

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16:25   5 Августа 2018
Ближнее зарубежье

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ снял вооружение и и экипировку ополченцев во время строевого смотра Народной милиции ЛНР, сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

По его словам, ЛНР обеспокоил порядок работы СММ ОБСЕ в республике. Представители миссии снимали полигон Народной милиции с БПЛА  на сверхмалых высотах от пяти до десяти метров. Марочко объяснил, что миссия ОБСЕ может опубликовать полученные видео, тогда экипировку и вооружение увидит не только общественность, но и украинские силовики.

«Такие случаи уже были», — сказал представитель Народной милиции ЛНР.

Марочко добавил, что многие солдаты республики опасаются за жизнь и здоровье родственников, которые остались на подконтрольных Киеву территориях. В ЛНР призвали представителей миссии ОБСЕ соблюдать права человека и действовать согласно принципам беспристрастности.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #лнр #общество #смм обсе
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