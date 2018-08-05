Трамп: Средства от новых пошлин пойдут на погашение госдолга США

Деньги, полученные от введенных Соединенными Штатами новых ввозных пошлин, будут направлены на погашение государственного долга страны.

Об этом в воскресенье заявил президент США Дональд Трамп опубликовав соответствующее сообщение на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Благодаря пошлинам мы сможем начать погашать крупный госдолг в размере 21 триллиона долларов, который был накоплен во многом благодаря администрации Обамы, в то же время будем уменьшать налоги для наших граждан», - написал Трамп, в частности.

Также он пообещал во много раз улучшить заключенные Соединенными Штатами торговые сделки, сделав их выгодными.

При этом Трамп пояснил, что каждая страна на планете хочет отобрать у Америки ее богатства, поэтому он предлагает облагать иностранные компании налогами, а если они – иностранные компании – не хотят платить, им просто нужно перенести свое производство на территорию США, производить здесь свою продукцию, создавая тем самым рабочие места для американцев.