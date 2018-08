Трамп: Средства от новых пошлин пойдут на погашение госдолга США

Деньги, полученные от введенных Соединенными Штатами новых ввозных пошлин, будут направлены на погашение государственного долга страны.

Об этом в воскресенье заявил президент США Дональд Трамп опубликовав соответствующее сообщение на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Также он пообещал во много раз улучшить заключенные Соединенными Штатами торговые сделки, сделав их выгодными.

При этом Трамп пояснил, что каждая страна на планете хочет отобрать у Америки ее богатства, поэтому он предлагает облагать иностранные компании налогами, а если они – иностранные компании – не хотят платить, им просто нужно перенести свое производство на территорию США, производить здесь свою продукцию, создавая тем самым рабочие места для американцев.

..Because of Tariffs we will be able to start paying down large amounts of the $21 Trillion in debt that has been accumulated, much by the Obama Administration, while at the same time reducing taxes for our people. At minimum, we will make much better Trade Deals for our country!