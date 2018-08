Талибы* взяли ответственность за гибель троих военных НАТО в Афганистане

Террористическая организация «Талибан» (запрещена в РФ) взяла ответственность за подрыв смертник в районе авиабазы Баграм в Афганистане.

Погибли три солдата миссии Североатлантического альянса. Пострадали американец из «Решительной поддержки» и два солдата афганской армии. По информации небоевой миссии НАТО в Афганистане, погибли военные из Чехии.

The Czech Republic Ministry of Defence has confirmed three of its soldiers were killed in Afghanistan today. The Czech Defence Secretary & Chief of Staff for the Army have expressed their deepest sympathy to the family & loved ones of those lost. https://t.co/yZjQyPWt8g