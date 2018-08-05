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 Талибы* взяли ответственность за гибель троих военных НАТО в Афганистане

Талибы* взяли ответственность за гибель троих военных НАТО в Афганистане
Охват терапии ВИЧ-инфицированных увеличился — Минздрав РФ

Охват терапии ВИЧ-инфицированных увеличился — Минздрав РФ

 Мэрия Сочи не нашла нарушений в открытой ливневке, в которую провалился ребенок

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ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

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 Талибы* взяли ответственность за гибель троих военных НАТО в Афганистане

Талибы* взяли ответственность за гибель троих военных НАТО в Афганистане
16:02   5 Августа 2018
Весь мир

Талибы* взяли ответственность за гибель троих военных НАТО в Афганистане

Талибы* взяли ответственность за гибель троих военных НАТО в Афганистане

Террористическая организация «Талибан» (запрещена в РФ) взяла ответственность за подрыв смертник в районе авиабазы Баграм в Афганистане.

Погибли три солдата миссии Североатлантического альянса. Пострадали американец из «Решительной поддержки» и два солдата афганской армии. По информации небоевой миссии НАТО в Афганистане, погибли военные из Чехии. 

«Это печальное событие не должно помешать борьбе с международным терроризмом», — сказал президент Чехии Милош Земан. 

 

Resolute Support Mission помогает афганским правительственным силам бороться с талибами. За время участия чешских военных в международных акциях в Афганистане погибли 13 человек. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#нато #афганистан #общество #весь мир #resolute support mission
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