Жертвами землетрясения в Индонезии стали не менее 14 человек, сотни пострадавших
В индонезийских регионах Сумбава и Джакарт произошло мощное землетрясение силой до семи баллов.
Об этом сообщают местные СМИ, отмечая, что магнитуда подземных толчков составила от 6,4 до 7, в то время, к4ак сейсмологи говорят, что магнитуда землетрясения составила от 6,8 до 7.
По данным местного издания Dhwanionline, в Джакарте к настоящему моменту известно, как минимум о 14 погибших и о том, что ранения получили более сотни местных жителей. Информации из Сумбаве о жертвах и пострадавших в результате землетрясения к настоящему моменту не поступало.
Напомним: ранее Геологическая служба США заявила, что в 90 километрах к югу от индонезийского острова Сиберут 5 августа зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.
Earthquake in Indonesia:14 dead https://t.co/BAj546aTRA— Dhwani Online (@dhwanionline) 5 августа 2018 г.