Мы в соц.сетях:
Охват терапии ВИЧ-инфицированных увеличился — Минздрав РФ

Охват терапии ВИЧ-инфицированных увеличился — Минздрав РФ

 Мэрия Сочи не нашла нарушений в открытой ливневке, в которую провалился ребенок

Мэрия Сочи не нашла нарушений в открытой ливневке, в которую провалился ребенок
ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

 Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО

Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО
Трамп: Средства от новых пошлин пойдут на погашение госдолга США

Трамп: Средства от новых пошлин пойдут на погашение госдолга США

 Талибы* взяли ответственность за гибель троих военных НАТО в Афганистане

Талибы* взяли ответственность за гибель троих военных НАТО в Афганистане
Охват терапии ВИЧ-инфицированных увеличился — Минздрав РФ

Охват терапии ВИЧ-инфицированных увеличился — Минздрав РФ

 Мэрия Сочи не нашла нарушений в открытой ливневке, в которую провалился ребенок

Мэрия Сочи не нашла нарушений в открытой ливневке, в которую провалился ребенок
ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

 Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО

Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО
Трамп: Средства от новых пошлин пойдут на погашение госдолга США

Трамп: Средства от новых пошлин пойдут на погашение госдолга США

 Талибы* взяли ответственность за гибель троих военных НАТО в Афганистане

Талибы* взяли ответственность за гибель троих военных НАТО в Афганистане
15:51   5 Августа 2018
Весь мир

Жертвами землетрясения в Индонезии стали не менее 14 человек, сотни пострадавших

Жертвами землетрясения в Индонезии стали не менее 14 человек, сотни пострадавших

В индонезийских регионах Сумбава и Джакарт произошло мощное землетрясение силой до семи баллов.

Об этом сообщают местные СМИ, отмечая, что магнитуда подземных толчков составила от 6,4 до 7, в то время, к4ак сейсмологи говорят, что магнитуда землетрясения составила от 6,8 до 7.

По данным местного издания Dhwanionline, в Джакарте к настоящему моменту известно, как минимум о 14 погибших и о том, что ранения получили более сотни местных жителей. Информации из Сумбаве о жертвах и пострадавших в результате землетрясения к настоящему моменту не поступало.

Напомним: ранее Геологическая служба США заявила, что в 90 километрах к югу от индонезийского острова Сиберут 5 августа зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#происшествия #чп #пострадавшие #общество #весь мир #землетрясение #индонезия #джакарт #сумбава #14 погибших
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...