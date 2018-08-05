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15:39   5 Августа 2018
Весь мир

При взрыве в Афганистане погибли трое чешских военных

При взрыве в Афганистане погибли трое чешских военных

В Афганистане в районе авиабазы Баграм в результате прогремевшего в воскресенье взрыва погибли трое военнослужащих миссии НАТО из Чехии.

Об этом в воскресенье журналистам сообщила пресс-секретарь Минобороны Афганистана Яна Цейхмайсетрова. По ее словам, взрыв вблизи авиабазы устроил смертник.

«Погибли трое чешских военнослужащих в возрасте 36, 28 и 25 лет», - добавила представитель Минобороны.

Кроме того, она отметила, что ранения в результате взрыва получили три человека, два гражданина Афганистана и один американец.

При взрыве в Афганистане погибли трое чешских военных

Чешский президент Милош Земан выступил с выражением глубокого соболезнования семьям погибших военных, добавив, что эта трагедия не должна стать препятствием в борьбе с терроризмом.

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Автор: Александр Люблинский
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