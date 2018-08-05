Первый выпуск: российские инструктора завершили подготовку 400 военных в ЦАР

Российские специалисты закончили подготовку первого формирования солдат FACA в ЦАР.

На торжество по случаю выпуска 400 военных прибыл не только глава республики Фостен-Арканж Туадера, но и представители зарубежных СМИ, включая французских и британских журналистов.

Третий этап обучения солдат, который проходил в поселении Беренго (бывшая резиденция правящего до 1976 года президента Жан-Беделя Бокасса – прим.ред), завершился в субботу, 4 августа. Сегодня проходит торжественная демонстрация в честь завершения курса, который вели специалисты из России.

В год не менее 1000 солдат проходят обучение. Сейчас эксперты разработали двухмесячную подготовку, предназначенную для ознакомления с новой военной техникой, уже сейчас они занимаются с 1200 военными.

В Центроафриканской Республике работают 170 гражданских и пять военных российских инструкторов. На выпускной в военный лагерь прибыл действующий президент Туадера, а также высокопоставленные гости, включая иностранных представителей. Торжество освещают журналисты со всего мира, представители французских и английских изданий также участвуют в мероприятии.

Каждый прошедший российский курс получает официальный диплом.

Выпуск открыл лидер республики, он поздравил военных с успешной работой и заявил, что первые шаги по реконструкции армии уже сделаны. Однако останавливаться на этом рано, необходимо продолжать перенимать российский опыт для выхода из кризиса в военной сфере.

«Пока ЦАР не обладает необходимым для солдат количеством ресурсов, которые бы обеспечили качественную подготовку к службе. Мы сделали отличный шаг вперед, об этом свидетельствует выпуск 400 солдат, но внутренние силы безопасности по-прежнему нуждаются в оборудовании и обучении. Для того, чтобы достигнуть поставленной задачи нам необходима поддержка наших друзей», – объяснил он во время выступления.

Лидер вручил первым солдатам сертификаты о завершении обучения.

По его словам, важным является и то, что после прохождения российской подготовки более половины выпустившихся военных вернулась в ряды национальной армии.

На данный момент ЦАР находится под эмбарго, но профильный комитет Совета Безопасности ООН сделал исключение и позволил Российской Федерации осуществлять военно-техническую помощь Банги на безвозмездной основе .