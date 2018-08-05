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Охват терапии ВИЧ-инфицированных увеличился — Минздрав РФ

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15:32   5 Августа 2018
Россия

Охват терапии ВИЧ-инфицированных увеличился — Минздрав РФ

Охват терапии ВИЧ-инфицированных увеличился — Минздрав РФ

С 39 процентов почти до 50, отметил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

По его словам, охват антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных увеличился за последний год. По информации Минздрав РФ, увеличении охвата добились с помощью регулирования цен на лекарства.

«Это очень серьезный шаг», — резюмировал Салагай.

Министерство здравоохранения РФ зафиксировало снижение новых случаев ВИЧ-инфицирования в стране. С января по июнь 2018 года зарегистрировали 42 тысячи 662 инфицированных ВИЧ. Всего в РФ официально зарегистрировали миллион 263 тысячи 321 случай заболевания ВИЧ-инфекцией.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #вич #минздрав
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