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ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

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15:12   5 Августа 2018
Весь мир

Испания осудила покушение на Мадуро

Испания осудила покушение на Мадуро

Испанские власти в связи с покушением на венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявили о необходимости мирного и демократического выхода из сложившейся в стране ситуации.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Испании сообщило, что Мадрид осуждает насилие и желает раненым скорейшего выздоровления. В испанском МИД подчеркнули, что демократические институты, уважение прав человека, освобождение политических заключенных и внимание к потребностям людей —  фундаментальные элементы. 

 

В субботу, 4 августа, к трибуне на проспекте Боливара, где выступал Мадуро, неизвестные направили несколько летательных аппаратов с взрывчаткой. Беспилотники сбили. Пострадали несколько военных. Президент Венесуэлы Николас Мадуро не пострадал и обвинил в атаке оппозицию и власти Колумбии.

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Автор: Анатолий Кубарев
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