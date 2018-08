Испания осудила покушение на Мадуро

Испанские власти в связи с покушением на венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявили о необходимости мирного и демократического выхода из сложившейся в стране ситуации.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Испании сообщило, что Мадрид осуждает насилие и желает раненым скорейшего выздоровления. В испанском МИД подчеркнули, что демократические институты, уважение прав человека, освобождение политических заключенных и внимание к потребностям людей — фундаментальные элементы.

В субботу, 4 августа, к трибуне на проспекте Боливара, где выступал Мадуро, неизвестные направили несколько летательных аппаратов с взрывчаткой. Беспилотники сбили. Пострадали несколько военных. Президент Венесуэлы Николас Мадуро не пострадал и обвинил в атаке оппозицию и власти Колумбии.

We condemn the attack on President #Maduro. #Turkey stands behind Maduro and #Venezuela.@NicolasMaduropic.twitter.com/l9GWnZgyLz