Испания осудила покушение на Мадуро

Испанские власти в связи с покушением на венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявили о необходимости мирного и демократического выхода из сложившейся в стране ситуации.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Испании сообщило, что Мадрид осуждает насилие и желает раненым скорейшего выздоровления. В испанском МИД подчеркнули, что демократические институты, уважение прав человека, освобождение политических заключенных и внимание к потребностям людей — фундаментальные элементы.

En relación con los hechos violentos sucedidos ayer en #Caracas en actos de celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, reiteramos firme condena a utilización de cualquier tipo de violencia con fines políticos y deseamos pronta recuperación a heridos. — Exteriores (@MAECgob) 5 августа 2018 г.

В субботу, 4 августа, к трибуне на проспекте Боливара, где выступал Мадуро, неизвестные направили несколько летательных аппаратов с взрывчаткой. Беспилотники сбили. Пострадали несколько военных. Президент Венесуэлы Николас Мадуро не пострадал и обвинил в атаке оппозицию и власти Колумбии.