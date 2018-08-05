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15:05   5 Августа 2018
Весь мир

Самолет времен Второй Мировой войны разбился в Швейцарских Альпах

Самолет времен Второй Мировой войны разбился в Швейцарских Альпах

Самолет Junkers Ju-52, ранее принадлежавший ВВС Швейцарии, а после переданный авиаклубу для прогулочных полетов, разбился в Швейцарских Альпах, врезавшись в скалу на высоте 2,5 километров.

Как сообщает издание Süddeutsche Zeitung, самолет Junkers Ju-52 выпускался Германией с 1932 по 1945 год, он вмещает в себя 20 человек - 17 пассажиров, двух пилотов и стюарда. В настоящее время в районе крушения проводится поисково-спасательная операция. Информации о том, сколько человек находилось на борту воздушного судна в момент катастрофа, неизвестно.

Напомним: ранее сообщалось, что в субботу в Швейцарии разбился небольшой самолет, на котором семья из четырех человек с двумя маленькими детьми летела во Францию.

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Автор: Александр Люблинский
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