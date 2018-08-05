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14:54   5 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО

Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО

Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал прошедшие в Киеве соревнования по спортивной рыбалке, в которых участие принимали ветераны так называемой Антитеррористической операции на востоке страны.

Свое мнение о пользе подобных мероприятий глава государства изложил в сети микроблогов Twitter.

По словам Порошенко, самым важным для военнослужащих ВСУ, возвращающихся из зоны боевых действий в Донбассе, является «сохранение семьи», а также важным является освоение ими мирных профессий, открытие собственного бизнеса или занятия спортом.

«Это и есть большая победа, когда военные, вернувшись к мирной жизни, осваивают новые профессии, начинают собственное дело или профессионально занимаются спортом», - написал Порошенко в своем аккаунте, добавив там же: - «Но самая важная победа – сохранение семьи».

Также Порошенко отметил, что проекты, подобные прошедшим в Киеве соревнованиям по спортивной рыбалке, помогают ветеранам преодолеть психологическую границу в общении, которая порой мешает им адаптироваться в мирной жизни.

 

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Автор: Александр Люблинский
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