Мэрия Сочи не нашла нарушений в открытой ливневке, в которую провалился ребенок

По версии сочинских властей, мальчик погиб из-за стечения «неблагоприятных обстоятельств», а не по причине нарушений безопасности.

Официальная позиция городской администрации появилась на сайте мэрии.

Ливневый канал, как сообщает пресс-служба администрации Сочи, был разработан еще в 60-х годах прошлого века, по задумке советских инженеров он должен работать полностью открытым, чтобы справляться с потоками воды при залповых тропических дождях, который часто бывают в Сочи. При этом использование защитных решеток при катаклизме несет риск жизни и здоровью человека, подчеркнуло руководство города.

В качестве примера были приведены события 2016 года, когда в поселке Тхагапш, Лазаревского района из-за неправильного (закрытого) использования ливневки был затоплен весь населенный пункт и нанесен значительный ущерб инфраструктуре: все жилые дома смыло.

Еще в советские годы движение пешеходов на улице было перенесено на одну сторону, а вторую отвели для гидротехнического сооружения.

Власти отметили, что жители и гости были предупреждены об опасности за несколько дней до трагедии, также распространяли сообщения о соблюдении мер безопасности для жизни детей.

Мальчик с бабушкой проживал в сочинской гостинице, неподалеку от места происшествия. Ребенок поскользнулся и упал, провалившись в траншею, когда они возвращались в отель.

Местные власти выразили соболезнования его родным и близким.

Тело погибшего транспортируют на родину в Татарстан в воскресенье, 5 августа. В Сочи прибыл отец мальчика.