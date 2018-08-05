Посетитель «Нашествия» погиб от удара током на фестивале

О гибели одного из гостей традиционного российского музыкального фестиваля «Нашествия» пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленного источника.

Собеседник агентства сообщил, что во время развлекательного мероприятия, которое уже в 13-й раз проходило на территории Тверской области, погиб человек. Трагедия произошла прямо во время рок-фестиваля, зритель с флагом задел электрический провод и скончался на месте от удара током.

Обстоятельства инцидента пока неизвестны.

«Нашествие» состоялось в Большом Завидово Тверской области с 3 по 5 августа.