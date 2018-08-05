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ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

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14:31   5 Августа 2018
Весь мир

Телесериал про советских разведчиков взял сразу три премии Ассоциации телекритиков США

Телесериал про советских разведчиков взял сразу три премии Ассоциации телекритиков США

Телевизионный сериал «Американцы» стал единственным сериалом, завоевавшим в 2018 году победу сразу в нескольких номинациях TCA Awards – Премии Ассоциации телекритиков США, в частности он был назван программой года.

34-я церемония награждения премией TCA Awards прошла в США, ее результаты опубликовало издание The Hollywood Reporter.

Также сообщается, что, «Американцы» были названы выдающимся драматическим сериалам, а сыгравшая одну из главных ролей Кери Рассел стала лауреатом премии за личные достижения в драме.

Всего же сериал «Американцы, который рассказывает о противостоянии сотрудников Центрального разведуправления США и разведчиков СССР, номинировался по четырем позициям. Сериал в настоящее время транслируется в США на кабельном канале FX Networks.

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Автор: Александр Люблинский
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