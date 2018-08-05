Телесериал про советских разведчиков взял сразу три премии Ассоциации телекритиков США

Телевизионный сериал «Американцы» стал единственным сериалом, завоевавшим в 2018 году победу сразу в нескольких номинациях TCA Awards – Премии Ассоциации телекритиков США, в частности он был назван программой года.

34-я церемония награждения премией TCA Awards прошла в США, ее результаты опубликовало издание The Hollywood Reporter.

Также сообщается, что, «Американцы» были названы выдающимся драматическим сериалам, а сыгравшая одну из главных ролей Кери Рассел стала лауреатом премии за личные достижения в драме.

Всего же сериал «Американцы, который рассказывает о противостоянии сотрудников Центрального разведуправления США и разведчиков СССР, номинировался по четырем позициям. Сериал в настоящее время транслируется в США на кабельном канале FX Networks.