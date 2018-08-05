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14:00   5 Августа 2018
Весь мир

Израиль ответил на запуски горящих шаров ударом по автомобилю в секторе Газа

Израиль ответил на запуски горящих шаров ударом по автомобилю в секторе Газа

Об авиаударах против палестинских радикалов собщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

После серии запусков горящих шаров, которые палестинцы направляли на территорию еврейского государства, израильский самолет нанес прицельные удары по автомобилю в секторе Газа и группе радикалов, зажигающих предметы.

Автомобиль, с помощью которого группа палестинских террористов переправляла в Израиль зажженные предметы, ликвидирован в воскресенье утром, 5 августа. Также было осуществлено несколько выстрелов в сторону радикалов, говорится в заявлении армии.

О пострадавших в время операции сообщений пока не поступало, за эти выходные Израиль уже третий раз открывает огонь из-за беспорядков на границе с территорией палестинцев. 

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Автор: Екатерина Розина
#политика #израиль #общество #авиаудар #палестинцы #сектор газа
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