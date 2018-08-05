Частный самолет разбился в Швейцарии – погибла семья из четырех человек

В швейцарском полукантоне Нидвальден произошла авиакатастрофа, в которой погибла целая семья, в том числе двое маленьких детей.

Об этом в воскресенье сообщает кантональная полиция, отмечая, что трагедия произошла накануне – в субботу 4 августа.

Небольшой самолет, на борту которого находилась семья из четырех человек, разбился в полукантоне Нидвальденн в районе леса Хергисвиль. По данным полиции, перед этим самолет вылетел из аэропорта Кэгисвиль в полукантоне Обвальден и взял курс на Францию.

Для выяснения причин трагедии швейцарская генпрокуратура вместе с кантональной полицией, Службой по расследованию авиаинцидентов и прокуратурой Нидерландов приступила к расследованию.

К настоящему моменту подробностей об авиакатастрофе не приводится.