Политолог назвал номинальной должность Сигала в МИД РФ

Стивена Сигала назначили специальным представителем министерства иностранных дел РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Задача — содействовать дальнейшему развитию диалога Москвы и Вашингтона.

Сигал получил российское гражданство 3 ноября 2016 года. Ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко напомнил, что 20 лет назад американский актер Стивен Сигал заявлял о необходимости перестать давить на Москву и прекратить расширение Североатлантического альянса.

«Я думаю, что должность номинальная», — добавил политолог.

По его словам, Москва показывает Вашингтону, что не все американцы относятся к России негативно, передает РИА Новости. Даже среди «американской элиты» есть те, с кем можно работать, отметил Фененко. Однако у США нет «сотни тысяч таких Сигалов» и немногие разделяют позицию актера.

«Реально он никаких перемен не сможет произвести», — резюмировал политолог.