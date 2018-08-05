СМИ: В сирийской провинции Хама при теракте погиб местный ученый

В городе Масьяф сирийской провинции Хама в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиль, погиб директор местного Научно-исследовательского центра Азиз Исбир.

Об этом в воскресенье сообщает издание Al-Watan, отмечая, что власти Сирии подозревают, что отношение к теракту могут иметь израильские спецслужбы.

Напомним: ранее расположенный в центре Сирии научный центр в городе Масьяфе уже два раза подвергался бомбардировкам ВВС Израиля. Авиаудары наносились из воздушного пространства соседнего Ливана. В частности, 22 июля текущего года системы Противовоздушной обороны Сирии отразили атаку на научный центр, сбив три израильских ракеты. При этом ранения получили два человека из числа мирного населения.

В ходе предыдущей атаки ВВС Израиля на научный центр – 7 сентября 2017 года – погибли двое сирийских военнослужащих.

По данным новостного портала «Аль-Масдар», в научном центре в городе Масьяф, ведутся работы по разработке новых вооружений.