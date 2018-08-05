Мы в соц.сетях:
Посетитель «Нашествия» погиб от удара током на фестивале

Посетитель «Нашествия» погиб от удара током на фестивале

Политолог назвал номинальной должность Сигала в МИД РФ

Политолог назвал номинальной должность Сигала в МИД РФ

Друзья «Хохла» опустили лицо в землю: полиция Украины похвасталась срывом «сходки» воров

Друзья «Хохла» опустили лицо в землю: полиция Украины похвасталась срывом «сходки» воров

 Украинская экономика не достигла дна — эксперт

Украинская экономика не достигла дна — эксперт
Испанские полицейские задержали лидеров «русской» мафии

Испанские полицейские задержали лидеров «русской» мафии

 Телесериал про советских разведчиков взял сразу три премии Ассоциации телекритиков США

Телесериал про советских разведчиков взял сразу три премии Ассоциации телекритиков США
Посетитель «Нашествия» погиб от удара током на фестивале

Посетитель «Нашествия» погиб от удара током на фестивале

Политолог назвал номинальной должность Сигала в МИД РФ

Политолог назвал номинальной должность Сигала в МИД РФ

Друзья «Хохла» опустили лицо в землю: полиция Украины похвасталась срывом «сходки» воров

Друзья «Хохла» опустили лицо в землю: полиция Украины похвасталась срывом «сходки» воров

 Украинская экономика не достигла дна — эксперт

Украинская экономика не достигла дна — эксперт
Испанские полицейские задержали лидеров «русской» мафии

Испанские полицейские задержали лидеров «русской» мафии

 Телесериал про советских разведчиков взял сразу три премии Ассоциации телекритиков США

Телесериал про советских разведчиков взял сразу три премии Ассоциации телекритиков США
13:51   5 Августа 2018
Весь мир

СМИ: В сирийской провинции Хама при теракте погиб местный ученый

СМИ: В сирийской провинции Хама при теракте погиб местный ученый

В городе Масьяф сирийской провинции Хама в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиль, погиб директор местного Научно-исследовательского центра Азиз Исбир.

Об этом в воскресенье сообщает издание Al-Watan, отмечая, что власти Сирии подозревают, что отношение к теракту могут иметь израильские спецслужбы.

Напомним: ранее расположенный в центре Сирии научный центр в городе Масьяфе уже два раза подвергался бомбардировкам ВВС Израиля. Авиаудары наносились из воздушного пространства соседнего Ливана. В частности, 22 июля текущего года системы Противовоздушной обороны Сирии отразили атаку на научный центр, сбив три израильских ракеты. При этом ранения получили два человека из числа мирного населения.

В ходе предыдущей атаки ВВС Израиля на научный центр – 7 сентября 2017 года – погибли двое сирийских военнослужащих.

По данным новостного портала «Аль-Масдар», в научном центре в городе Масьяф, ведутся работы по разработке новых вооружений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сирия #происшествия #теракт #политика #чп #весь мир #провинция хама #взрыв автомобиля #масьяф #научный центр #сирийский ученый #спецслужбы израиля
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...