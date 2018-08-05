МЧС экстренно предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Синоптики Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что в столице в ближайший час испортится погода, передает МЧС РФ.
По информации Росгидромет, в воскресенье, 5 августа, ожидается усиление ветра при грозе порывами до 15 метров в секунду. Синоптики отметили, что сохранится жара до 28 градусов, но в столице и области пройдут кратковременные дожди. Подуют юго-западный и западный ветра. Атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 5 АВГУСТА Прогноз погоды в вашем городе и регионе вы сможете узнать на официальном сайте Гидрометцентра России: https://t.co/VmZl1cHs5e #Росгидромет #погода #метео #Гидрометцентр pic.twitter.com/H8zNRhIdV1— Федеральная служба Росгидромет (@roshydrometfs) 3 августа 2018 г.