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13:42   5 Августа 2018
Россия

МЧС экстренно предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

МЧС экстренно предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Синоптики Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что в столице в ближайший час испортится погода, передает МЧС РФ.

По информации Росгидромет, в воскресенье, 5 августа, ожидается усиление ветра при грозе порывами до 15 метров в секунду. Синоптики отметили, что сохранится жара до 28 градусов, но в столице и области пройдут кратковременные дожди. Подуют юго-западный и западный ветра. Атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба.

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Автор: Анатолий Кубарев
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