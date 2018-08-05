МЧС экстренно предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Синоптики Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что в столице в ближайший час испортится погода, передает МЧС РФ.

По информации Росгидромет, в воскресенье, 5 августа, ожидается усиление ветра при грозе порывами до 15 метров в секунду. Синоптики отметили, что сохранится жара до 28 градусов, но в столице и области пройдут кратковременные дожди. Подуют юго-западный и западный ветра. Атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба.