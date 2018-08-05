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13:34   5 Августа 2018
ЧП

Четыре человека погибли на Кубани в страшном ДТП

Четыре человека погибли на Кубани в страшном ДТП

При столкновении двух легковых автомобилей в Динском районе Краснодарского края четыре человека погибли и один получил травмы.

Об этом в воскресенье 5 августа сообщает ТАСС, приводя данные пресс-службы Главного управления краевого МВД.

При этом сообщается, что причиной столкновения автомобилей, по предварительной информации, стал выезд одной из машин на полосу встречного движения. Обстоятельства смертельной аварии и ее виновники в настоящее время устанавливаются.

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Автор: Александр Люблинский
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