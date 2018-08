Россия осудила покушение на Мадуро

Москва осудила покушение на венесуэльского лидера Николаса Мадуро и призвала решать политические разногласия без использования террористических методов, передает министерство иностранных дел РФ.

В субботу, 4 августа, к трибуне, где выступал президент Венесуэлы, неизвестные направили несколько беспилотников со взрывчаткой. Мадуро не пострадал и обвинил в нападении правые силы при поддержке президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

МИД Колумбии потребовал уважать президента Сантоса и назвал абсурдом обвинения в причастности к покушению на Мадуро. Российское внешнеполитическое ведомство убеждено, что политические разногласия необходимо решать исключительно мирным и демократическим путем.

This is the moment Nicolas Maduro's bodyguards jumped into action with ballistic blankets to protect the Venezuelan president from an apparent assassination attempt https://t.co/7ciaiHQoN7 pic.twitter.com/fPc4Bik4rn