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13:24   5 Августа 2018
Весь мир

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индонезии

Американская Геологическая служба сообщает в воскресенье о мощном землетрясении в Индонезии.

По данным USGS, подземные толчки были зафиксированы 5 августа в 8,56 по всемирному координированному времени (UTC), что соответствует 11,56 московского времени. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 93 километров южнее индонезийского острова Сиберут, очаг залегал на глубине десять километров.

К настоящему моменту информации о пострадавших или о разрушениях, вызванных землетрясением, не поступало.

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Автор: Александр Люблинский
#происшествия #чп #общество #весь мир #землетрясение #индонезия #остров сиберут
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