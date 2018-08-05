Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индонезии

Американская Геологическая служба сообщает в воскресенье о мощном землетрясении в Индонезии.

По данным USGS, подземные толчки были зафиксированы 5 августа в 8,56 по всемирному координированному времени (UTC), что соответствует 11,56 московского времени. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 93 километров южнее индонезийского острова Сиберут, очаг залегал на глубине десять километров.

К настоящему моменту информации о пострадавших или о разрушениях, вызванных землетрясением, не поступало.