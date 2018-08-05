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13:25   5 Августа 2018
Политика

Друзья «Хохла» опустили лицо в землю: полиция Украины похвасталась срывом «сходки» воров

Друзья «Хохла» опустили лицо в землю: полиция Украины похвасталась срывом «сходки» воров

Украинские правоохранители задержали криминальных авторитетов, результатами операции похвастался первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он рассказал о срыве «сходки» воровских авторитетов в Facebook. Инцидент произошел в Кировоградской области, где располагается город Светловодск. Именно там по «благословению вора в законе», который известен под кличкой «Хохол», назначали «смотрящего». 

Полиция Украины прервала «торжественную церемонию» и только что назначенный смотрящий за городом был вынужден опуститься лицом в землю, к нему присоединилась и «свита». Суммарно удалось задержать около 30 преступников.

В посте Аброськин иронично называет нового смотрящего уважаемым, его подписчики в комментариях тоже шутят.

«Красиво уложены - сразу видно, что работали профи», — заметила одна из интернет-друзей руководителя.

Некоторые же пользователи не оценили труды украинских правоохранителей.

«Пора уже руководству МВД присваивать звания Народных артистов. За такие клоунады», — возмутился житель Одессы Сергей Максимюк.

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Автор: Екатерина Розина
#украина #политика #нацполиция #общество #вор #смотрящий
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