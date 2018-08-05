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13:07   5 Августа 2018
Россия

СМИ: Спасатели в Сочи нашли тело девочки, унесенной бурной рекой

СМИ: Спасатели в Сочи нашли тело девочки, унесенной бурной рекой

В Сочи сотрудники экстренных служб обнаружили тело пропавшей два дня назад четырехлетней девочки, которую унесло потоком бурной реки.

Об этом в воскресенье со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сообщает телеканал «360».

«Обнаружили в море тело, в районе пляжа 73-й километр на удалении около 500 метров от берега», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что поиски, пропавшей девочки возобновились 5 августа утром. Тело девочки было найдено примерно в 11.30 по местному времени.

Напомним: семью из четырех человек смыло в Сочи бурным потоком 3 августа. Мать смогла выплыть сразу, отца – живого, но с травмой головы, достали из реки ниже по течению. Двое детей – 16-летний подросток и четырехлетняя девочка – были унесены потоком. Их поиски начались незамедлительно. Накануне 4 августа было найдено тело подростка.

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Автор: Александр Люблинский
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