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12:48   5 Августа 2018
Весь мир

Опрос NDI: Свыше четверти граждан Грузии никогда не пользовались интернетом

Опрос NDI: Свыше четверти граждан Грузии никогда не пользовались интернетом

Часть местных жителей Грузии не подозревает о существовании интернета и еще четверть граждан никогда им не пользовались, исследование провел Национальный демократический институт США (NDI).

Во время опроса респондентам задали о вопрос о частоте использования интернета, так выяснилось что один процент не знает что это такое и 28 процентов признались, что никогда не прибегали к его использованию.

Из числа опрошенных ежедневными пользователями сети оказались около 50 процентов, 10 процентов грузин заходят в интернет не более раза в неделю.

Самыми активными пользователями стали жители столицы Грузии - Тбилиси. Здесь лишь 16 процентов опрошенных не пользуются интернетом, 3 процента - заходят в сеть около раза за две недели. Ежедневно пользуется интернетом 81 процент респондентов.

Что касается сельской местность, здесь практически половина жителей не заинтересована в использовании всемирной паутины: 41 процент не использует вовсе и 49 процентов - периодически.

Суммарно в опросе поучаствовало 2409 граждан Грузии, исследование провели летом 2018 года.  

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Автор: Екатерина Розина
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