Украинская экономика не достигла дна — эксперт

Но «нащупала», написал директор института развития экономики Украины Александр Гончаров в Facebook.

Главная экономическая проблема Киева — давление внешнего долга в размере 65 миллиардов долларов, заявлял украинский премьер-министр Владимир Гройсман. По словам Гончарова, дно украинской экономики еще впереди.

«Вопрос, достигнем ли мы его к концу 2018 года?», — отметил эксперт.

Гончаров напомнил, что в первом полугодии Киев погасил 40 процентов от общей суммы долга, которую нужно отдать за 2018 год. Однако на едином казначейском счете Украины на начало августа осталось менее двух миллиардов гривен при запланированном уровне расходов в триллион.

«К концу этого года экономическая ситуация не успокоится», — добавил Гончаров.

Директор института развития экономики Украины объяснил, что экономика «движется вниз» и это понятно не только киевским властям, но и украинцам. Гончаров предложил Киеву передать землю в частную собственность под застройку семейных домов, снизить налоги для людей с низкой зарплатой и отменить плату за обучение в 2018 году.