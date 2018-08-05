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12:50   5 Августа 2018
Россия

Путин поздравил железнодорожников и ветеранов с профпраздником

Путин поздравил железнодорожников и ветеранов с профпраздником

Российский президент Владимир Путин поздравил всех сотрудников и ветеранов железнодорожного транспорта с их профессиональным праздником, который в нашей стране отмечается 5 августа.

По словам главы государства, в жизни России железнодорожная отрасль играет особую роль.

«Стальные нити железных дорог обеспечивают надежную транспортную коммуникацию между регионами, напрямую влияют на показатели социально-экономического и промышленного роста, являются залогом благополучия близлежащих городов и поселков», - подчеркнул Путин.

Также президент отметил, что именно благодаря труду железнодорожников в стране проводится успешная реализация новых проектов, а также повышается эффективность работы всего транспортного комплекса.  

Глава государства заявил, что именно опыт российских железнодорожников, их компетентность и добросовестная работа, а также их приверженность традициям позволяет работникам отрасли достигать всех намеченных целей.

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Автор: Александр Люблинский
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