Прилепин: Звонок Путину предотвратил наступление украинских силовиков на Донбасс

Российский писатель Захар Прилепин, рассказал, как его звонок на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным остановил готовящееся наступление Вооруженных сил Украины на позиции ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса.

В частности, Прилепин в эфире канала «Поток» рассказал, что жители Донбасса последние два года жили с ощущением неизбежности эскалации вооруженного конфликта, а после того, как он получил информацию о готовящемся в День России 12 июля полномасштабном наступлении киевских силовиков, писатель, до недавнего времени занимавший должность заместителя командира батальона в полку специального назначения ДНР, принял решение пробиваться на предстоящую прямую линию российского президента, как Россия отреагирует, если украинская армия начнет наступление во время проведения в РФ Чемпионата мира по футболу – с 14 июня по 15 июля 2018 года.

«В ответ было сказано много фраз, а уже через неделю-другую наша разведка докладывает, что они оставляют свои позиции и всячески сигнализируют, что не будут наступать», - подчеркнул писатель.

Напомним: «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась 7 июня текущего года, а спустя некоторое время Прилепин объявил о своем решении покинуть должность замкомандира батальона в полку спецназа армии ДНР.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года, когда жители Донецкой и Луганской области не поддержали произошедший в Киеве государственный переворот и провели референдум о создании собственных народных республик. В ответ Киев принял решение начать в Донбассе вооруженную операция для подавления инакомыслия среди местного населения.