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12:04   5 Августа 2018
Весь мир

Шпионы смогли подобраться к тайнам британских ВВС через приложение для флирта

Шпионы смогли подобраться к тайнам британских ВВС через приложение для флирта

Королевские Военно-воздушные силы Великобритании допустили утечку секретной информации о новейших истребителях пятого поколения F-35 Lightning II через сеть для знакомств и флирта Tinder.

Об этом в воскресенье сообщает газета Mirror, ссылаясь на письмо главы безопасности британских ВВС.

В частности, сообщается, что злоумышленник через взломанный аккаунт в сети Tinder связался с персоналом военно-воздушных сил и пытался у них выманить секретную информацию, связанную с новейшими истребителями.

При этом глава безопасности подчеркивает, что информация, которую злоумышленнику удалось добыть таким образом – незначительна, так как хозяин взломанного аккаунта – сотрудник ВВС Великобритании – без промедления оповестил о взломе свое руководство, которое приняло соответствующие меры.

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Автор: Александр Люблинский
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