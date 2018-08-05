Шпионы смогли подобраться к тайнам британских ВВС через приложение для флирта

Королевские Военно-воздушные силы Великобритании допустили утечку секретной информации о новейших истребителях пятого поколения F-35 Lightning II через сеть для знакомств и флирта Tinder.

Об этом в воскресенье сообщает газета Mirror, ссылаясь на письмо главы безопасности британских ВВС.

В частности, сообщается, что злоумышленник через взломанный аккаунт в сети Tinder связался с персоналом военно-воздушных сил и пытался у них выманить секретную информацию, связанную с новейшими истребителями.

При этом глава безопасности подчеркивает, что информация, которую злоумышленнику удалось добыть таким образом – незначительна, так как хозяин взломанного аккаунта – сотрудник ВВС Великобритании – без промедления оповестил о взломе свое руководство, которое приняло соответствующие меры.