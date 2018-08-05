Число жертв при столкновении автобуса с цистерной в Пакистане возросло до 20 человек

В результате аварии, в которой автобус столкнулся с цистерной, погибли 20 человек, 35 получили травмы и ранения, передает местный телеканала Geo TV, ссылаясь на источники в спасательных службах.

Крупное ДТП произошло в городе Кохат, который располагается в провинции Хайбер-Пахтунхва.

До этого СМИ сообщали, что из-за аварии погибли 14 человек и 34 получили повреждения.

Известно, что автобус перевозил 50 человек. Трагическое столкновение с перевозившей горючее автоцистерной произошло субботним вечером, 4 августа. Пострадавшие госпитализированы, спасатели доставили их в близлежащие больницы. Медики сообщают, что некоторые жертвы аварии находятся в критическом состоянии.

Пакистанское правительство ведет расследование, пока причина ДТП не установлена.